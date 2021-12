Javier Portillo, de la modestia y humildad en Cantarranas, a dejar huella imborrable en Liga Nacional

Su infancia no fue fácil. “Jalaba leña en un burro y la vendía en el pueblo”, dijo en un momento. Trabajaba, porque miraba de lejos su sueño de ser futbolista. Aún así luchó y logró conseguir su cometido.

La vida lo ha premiado, pero eso siempre acompañado de la profesionalidad adquirida a lo largo de los años. Hablar de Javier Arnaldo es hablar de alguien que le ha tocado bregar contra todo y todos por no ser un jugador del agrado de muchos.

“Recuerdo que mi mamá me quemaba las pelotas porque no iba a la escuela por estar jugando potra y yo tenía que esconderlas... ja, ja, ja. Siempre me gustó jugar potras con adultos, hasta que llegué al España, el equipo de mi pueblo”, relató en una entrevista a Opsa en 2014.

El de Cantarras siempre llevó la pasión por el fútbol en la sangre y se ganaba sus pesos antes de ser futbolista de Liga. “El España era en un equipo burocrático que ahora está en Liga Mayor, y cuando salía a jugar a las aldeas cercanas me daban 100 o 150 lempiras por partido y un par de tacos. Yo hacía la diferencia en el equipo de Pastor Meléndez (el dueño)”, dice con orgullo.

DEL AMOR AL ‘ODIO’ CON EL MOTAGUA

La carrera en Liga Nacional del futbolista de 40 años comenzó en el año 2005 cuando fue llevado a jugar al desaparecido Municipal Valencia de Choluteca, en donde permaneció un año. Luego en 2006 pasó al Hispano y allí permaneció durante más de dos años.