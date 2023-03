El nuevo “proceso” de Real España que está terminando otra vez en fracaso y con ‘Palomo’ Rodríguez en la cuerda floja

“Si con mi salida te asegura que Real España sale campeón, me estoy yendo mañana, pero me siento con fuerza, me siento en el club donde quiero estar. Lo que necesito y me gustaría sería tiempo, sé que para el entrenador en el fútbol el tiempo no existe. El malestar se nota, no es lo que queremos”, declaró el técnico Julio Rodríguez tras perder ante los verdes.

Cabe recordar que por el banquillo aurinegro han pasado Carlos Restrepo, Hernán Medford, Ramiro Martínez, Raúl ‘Potro’ Gutiérrez y Héctor Vargas. Sin embargo, estos entrenadores no han podido romper la maldición y al parecer el ‘Palomo’ va por esa misma línea.

Real España no ha podido levantar otro trofeo desde el Apertura 2017 cuando vencieron en la capital a Motagua con un tanto de Ángel Tejeda en la prórroga.