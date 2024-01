¿Más fichajes en Real España? Dardazo de Miguel Falero a la Liga Nacional y se refiere al descarte de Mayron Flores

Luego de una sesión de trabajos, el charrúa charló con los medios de comunicación en el ‘Media Day’ del conjunto aurinegro y no se guardó nada. Fue apenas su segunda comparencia ante los medios.

El estratega analizó el duelo ante el Vida , confirmó que no tendrán más fichajes y criticó fuertemente la calendarización del campeonato de la Liga Nacional .

Otra cosa si queremos tener una liga importante no podemos permitir que a la vez se juegue un torneo de UNCAF porque te merma un plantel. Hay algo que está mal.

Hay un lado positivo y un negativo. El positivo es que pudimos comenzar a trabajar antes, pero no tenemos a todos los integrantes. Hubo falta de coordinación en cuanto a que la selección nos quitan jugadores cuando nosotros estamos haciendo la preparación para el arranque de un torneo.

Nosotros tenemos una mayor actividad, pero ellos están trabajado con 16 jugadores y nosotros con 15. Hay cosas que se deben pulir para que haya una mejor liga. Te doy otro ejemplo nosotros no tenemos estadio donde jugar y nos ponen los primeros tres clásicos de local, eso afecta hasta en los ingresos de club. Otra situación es que en la fecha tres jugamos contra Olancho FC, un miércoles y, la siguiente fecha jugamos contra Lobos en Choluteca ¿dónde entrenamos? ¿dentro del bus? ¿por qué poner a Real España a viajar de un extremo del país a otro? o ¿por qué nos ponen a viajar tanto antes de un clásico y a los demás no? No entiendo para qué contrataron a una empresa para hacer el calendario si es igual.

¿Ya no tendrán más fichajes?

Vemos a Franklin Flores ya haciendo trabajos con balón ¿jugará el sábado?

No. Flores no está disponible.

¿Por qué hizo a un lado a Mayron Flores teniendo contrato de más de un año?

Si vamos a hablar del pasado empecemos de mucho antes. Mayron es un jugador como varios que estaba en una posición y que en este torneo decidí traer a otro con características diferentes.

¿No es de su gusto?

No es que sea de mi gusto o no sea, pero elegí a otro. No vengo a hablar del pasado.

Usted dijo que quería iniciar de cero para estructurar su plante y lo logró ¿Ahora toma la responsabilidad de ganar el título?

Real España siempre tiene la obligación de ganar y hacer todo por el triunfo. Es muy difícil ser campeón y por eso nadie puede prometer el campeonato, los técnicos del mundo no ofrecen campeonatos, ofrecen trabajo, dedicación y muchas cosas. Yo no puedo prometer un título y no lo voy a hacer, si luchar por un título.