¿Qué falló en Marathón para no llegar a la final? Así reaccionan los jugadores verdolagas previo al debut en el Clausura 2024

Marathón ha confeccionado un equipo muy competitivo para hacerle frente al torneo Clausura 2024 y acabar con los fantasmas que lo han privado de llegar a una gran final del fútbol hondureño.

Los verdolagas iniciarán su carrera contra Lobos de la UPNFM el sábado a las 3:00 pm en su fortín, el estadio Yankel Rosenthal y los miembros del plantel están entusiasmados por hacer las cosas de la mejor manera, ahora de la mano de Hernán ‘Tota’ Medina.

Y es que este martes los sampedranos abrieron puertas a los medios de comunicación para expresar las sensaciones que tienen previo al juego inaugural.

-Lo que dice Johnny Leveron-

Debut ante UPNFM: “En lo personal estoy un poco ansioso por arrancar un nuevo torneo y ir de a poco viendo lo que podemos llegar a hacer con este nuevo grupo que ha ido confeccionado el profe. Vamos a buscar arrancar de la mejor manera en casa con el apoyo de todos los aficionados.

Un Marathón más fuerte: “Estamos para lo que vayamos haciendo poco a poco. Decir para que estamos de una vez es complicado porque son 18 fechas y es llenarnos de una presión exagerada. Hay que ir poco a poco y llevando la presión de los partidos de local y de visita”.

Adaptación al nuevo cuerpo técnico: “Todo es de a poco, el profe nos ha ido dando algunos trabajos para que al final se vea la idea en el equipo. El trabajo del preparador físico también es parte de ello”.

Cambios en el plántel: “Me da pesar por los que se han ido, pero no lo podemos ver como un paso atrás si no como una oportunidad para que ganen minutos y los que han llegado están con gran cartel y con muchas ganas, han trabajado al máximo. No hay uno que no esté metiéndole”.

- Lo que dice Damín Ramírez -

Estreno ante Lobos: “Ya estamos bien. El equipo está metido y concentrado en lo que será este nuevo torneo. La pretemporada ha sido difícil, pero nos estamos conociendo todos los compañeros y eso es importante”.

Evaluación a torneos pasados: “Hemos quedado fuera de las finales por un gol en los últimos torneos y nos ha faltado concentración en los últimos minutos. Nos ha faltado manejar los partidos y de eso debemos aprender”.

Llegada de los refuerzos: “Ellos nos van a venir a aportar mucho. Necesitamos jugadores de la capacidad de ellos”.

Pieza clave para la llegada de Alexy Vega: “Solamente platicábamos ya que él haya querido venir fue decisión de él. Es bueno tenerlo nuevamente como compañero”