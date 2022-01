Regresa la acción y nueva ilusión; UPNFM y Vida abren en Danlí la fecha 1 del torneo Clausura 2022 en Honduras

Jornada 1

Miércoles 19 de enero

5:00PM UPNFM vs. Vida (Transmite Mega TV)

7:00PM Olimpia vs. Real Sociedad (Transmite TSI)

7:15PM Honduras Progreso vs. Motagua (Transmite Tigo Sport)

7:15PM Victoria vs. Real España (Transmite Tigo Sport)

Jueves 20 de enero

7:06PM Marathón vs. Platense (Transmite TDTV)

Las estadísticas para este arranque del Clausura 2022

UPNFM-Vida

- Serie histórica: 19 juegos: UPNFM ganó 5, Vida ganó 4 y empataron 10

- Serie en Danlí: 2 juegos: UPNFM ganó 1 y empataron 1

- UPNFM acumula 3 juegos sin perder con el Vida en la liga

Olimpia-Real Sociedad

- Serie histórica: 39 juegos: Olimpia ganó 22, Real Sociedad ganó 6 y empataron 11

- Será el primer juego en San Pedro Sula

- Olimpia suma 11 juegos sin perder con Real Sociedad en la liga

Victoria-Real España

- Serie histórica: 160 juegos: Real España ganó 65, Victoria ganó 41 y empataron 54

- Serie en La Ceiba: 78 juegos: Victoria ganó 24, Real España ganó 22 y empataron 32

- Real España acumula 10 juegos sin perder con el Victoria en la liga

Honduras Progreso-Motagua

- Serie histórica: 30 juegos: Motagua ganó 23, Honduras Progreso ganó 2 y empataron 5

= Serie en El Progreso: 14 juegos: Motagua ganó 9, Honduras Progreso ganó 2 y empataron 3

- Motagua le ha ganado los últimos 9 duelos al Honduras Progreso en la liga

Marathón-Platense

- Serie histórica: 203 juegos: Marathón ganó 86, Platense ganó 41 y empataron 76

- Serie en el Morazán: 89 juegos: Marathón ganó 37, Platense ganó 12 y empataron 40

- Platense suma 4 juegos sin perder con el Marathón en el Morazán (3 empates y 1 triunfo)