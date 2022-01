$!Marathón, a dar la sorpresa en el Clausura: plantel transformado, los retos del Tato y el once que prepara para su debut

- El plantel -

Bajas

Marathón ha presentado hasta la actualidad nueve bajas, pero se esperan más. Selvin Guevara, Carlo Costly, Harold Fonseca, John Paul Suazo, Wilmer Crisanto, Roger Iscoa, Jeancarlo Vargas, Carlos García y Byron Rodríguez han sido los que han salido del club sampedrano.

Caso Kervin Arriaga: ¿Qué decidió Marathón y cuáles son los dos equipos que se lo quieren llevar?

El siguiente en abandonar el club sería Kervin Arriaga, marginado por el DT por lo que no entra en los planes para el Clausura pero su caso no aún no se define.