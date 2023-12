Reynaldo Tilguath dejaría el Génesis: “Hay cosas que no están bien conmigo, el presidente ya las sabe”

Seguidamente, Tilguath reveló que su continuidad al frente del club no está garantizada. “Hay algunas cosas que no están bien conmigo, no con el equipo, es conmigo como entrenador, con los muchachos todo está bien, conmigo hay unas cosas que si no se mejoran me voy a tener que hacer un lado. No es por las ofertas, yo se lo dije al presidente. Hay unas cosas que hay que cambiar con mi persona, situaciones que no las puedo decir, pero el presidente ya las sabe. Tengo llamados, pero no he contestado el teléfono”.

Y añadió: “Todo depende de esta semana. Lo mío es algo que se puede solucionar. Alejemos al plantel, es algo directamente conmigo, es algo que si se soluciona esta semana, yo continúo, sino le diré al presidente que me hago a un lado”.