Roberto Contreras revela la millonaria cifra que dejó Messi en Honduras y habla de traer a Cristiano Ronaldo, ¿se tomó foto con Leo?

El arribo de Messi a Honduras dejó importantes noticias a San Pedro Sula, cuyos ciudadanos vieron en vivo y a todo color a uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial. Inter Miami goleó 0-5 a Olimpia, pero el resultado fue lo menos interesante de la noche del sábado 8 de febrero, porque el ingreso económico a la zona norte del país dejó una suma millonaria. Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, en entrevista exclusiva con DIARIO DIEZ, reveló cómo se dimensionó la llegada del astro del fútbol a Honduras. Le mandó felicitaciones al buen comportamiento de los hinchas que arribaron al recinto sampedrano y los proyectos deportivos que tiene a futuro.

Respondió sobre una posible llegada de Cristiano Ronaldo a Honduras, lo que piensa hacer con el Estadio Olímpico y le dejó un mensaje a los críticos que están en contra de los conciertos en el Mario Cofra Caballero. LA ENTREVISTA Era un sueño para Honduras la llegada de Messi, ¿cómo lo dimensiona? Uno de los éxitos más grandes fue haber roto el paradigma como el haber traído al Inter Miami que, cuando vino a San Pedro Sula, pensaron que era una ciudad violenta. Sin embargo, se vieron sorprendidos. En ningún momento hubo acoso, el encuentro se dio sin ningún incidente. Esto lo alabaron en Estados Unidos, y el guardaespaldas de Messi dijo que en ningún lugar había visto el comportamiento que tenían los sampedranos. Esa es una ganancia porque puso a nuestra ciudad en el sentido de paz, no violenta. Adicional a eso, para poder llegar esto, tuvimos que hacer un esfuerzo sobrehumano para estar en condiciones óptimas el Estadio Olímpico Metropolitano, que necesitaba ser remozado. El profesor Rueda vio con buenos ojos esto y es probable que vuelva a ser la casa de la Selección Nacional, gracias a todo lo que se hizo.

La inversión que hizo la alcaldía fue de 3 millones de lempiras, ¿el Estadio Olímpico quedará para el fútbol? Yo admiro mucho a los presidentes del Marathón y Real España, que hacen un gran esfuerzo para mantener a los equipos sampedranos, porque no es rentable ser directivo de ambos equipos, ¿por qué razón?, porque los ingresos que tienen vías taquillas no alcanzan para sostener las planillas. En vista de esto, a ellos les cuesta alquilar los estadios. Se les ha criticado por realizar conciertos en los estadios Los conciertos se atribuyen a mejorar las instalaciones deportivas, no estoy diciendo que el fútbol no sea rentable, pero es de las pocas pasiones que tienen nuestros ciudadanos, lamentablemente hay un mal mercadeo en estos juegos de los equipos sampedranos. El que hizo llegar a los estadios fue Messi, esto lo podríamos combinar porque al eliminar la violencia en los estadios, las familias regresarían a los estadios. Yo quedé sorprendido con el nivel de Olimpia, pero parte del contrato fue que no existieran roces, entradas fuertes, propias de nuestro fútbol, no queríamos que se dañaran los jugadores. ¿El Estadio Olímpico está listo para el fútbol femenino? La próxima semana se le dará la apertura. Hemos aumentado la vigilancia, el daño que sufre el estadio en las noches. Mantengamos esta casa llena de eventos deportivos, vamos a mejorar los resultados.

¿Por qué estuvo abandonado el Olímpico, por qué SPS debe cuidar el recinto? CONDEPOR sostiene que ese estadio le pertenece a Tegucigalpa, pero nosotros estamos claros que la tierra donde está el estadio es de San Pedro Sula y que el estadio sirvió de garantía por una deuda que se hizo por los sextos Juegos Centroamericanos. Esos fondos fueron condonados. Esa disputa va suavizando, pienso que es importante retomar el liderazgo el fútbol de Honduras. ¿Cuándo se pavimentará el área de parqueo del Estadio Olímpico? La parte de los palcos no está pavimentada, ese predio son cerca de 40 manzanas de tierra, pavimentar eso está hablando de unos 200 millones de lempiras. No alcanzan las taquillas para cubrir esos gastos. Si ahorita vamos a invertir 100 millones de lempiras para hacer la trocha de la cuarta calle a la 33. Si lo invertimos en el estadio, no ajusta para los equipos. Queremos que Marathón y Real España jueguen en el Morazán, eso dinamiza. No nos gusta mucho ir al Olímpico, pero el tema de seguridad y la salida es complicada. Usted va a un proceso de reelección en marzo, ¿por qué el sector futbolero debe creer en Contreras? ¿Cómo es la estrategia deportiva? Un alcalde no solo debe preocuparse por hacer puentes o carreteras, raspar calles. Para mí los pilares son salud, educación y deportes. Nosotros estamos mejorando las instalaciones deportivas. Messi, Suárez y Busquets no se quejaron de la cancha. Más disciplinas deportivas, salud y educación, ese es el nuevo plan de gobierno. Necesitamos boxeo, natación, baloncesto. ¿Con qué se queda de la venida de Messi, qué tan cerca estuvo? La seguridad estaba encrespada, ellos pensaron que vinieron a un lugar donde se comían a los niños, San Pedro Sula no es eso. Ellos se vieron sorprendidos de la indiferencia nuestra de no acercarse a ellos, porque si ellos nos miran de otro planeta, nosotros también. El Inter Miami tiene una inversión de un billón de dólares, consideran que una estrellas de estas es de cuidarse. Yo en ningún momento pensé en politizar este evento. ¿Se emocionó? Me alegré. Estaba presentando al astro del fútbol. Los niños estaban emocionados.