Keosseián envía mensaje a la afición y responde ante la falta de goles de sus delanteros: “No me interesa quién los haga”

Estamos mejorando partido a partido. Yo lo he venido diciendo, que el equipo estaba mejor en los funcionamientos; solo nos ha faltado el gol y creo que mejoramos un poco más. Pudimos convertir y eso nos llevó al triunfo.

No, yo digo que igual, tranquilo nunca. Tampoco estábamos intranquilos antes del partido contra Real España. Ahora estamos pensando en el partido contra Potros y preparándolo de la mejor manera para poder conseguir los tres puntos.

A mí no me interesa quién haga goles, si son delanteros o defensas. El tema es hacer los goles. Ojalá que ganemos y los haga cualquiera, igual hasta yo, que los haga (risas). Nosotros trabajamos en específico con los defensas y delanteros, y ellos, por más que trabajen, tienen experiencia y saben lo que tienen que hacer.

Vamos a ver, porque han venido partidos muy seguidos. No nos olvidemos que los juegos no son de sábado a sábado, sino que hay partidos a mitad de semana y tenemos otro el lunes. Algunos han quedado golpeados, pero tenemos un buen plantel en el cual confiamos en todos y el equipo es bastante versátil.

Motivación no, pero pone más tranquilas las cosas porque los jugadores tienen un convencimiento de lo que hacemos. El resultado positivo es mejor, pero ellos estaban bien y ahora están mejor porque ganamos y nos acercamos más a los de arriba.

¿Contento con el rendimiento de Iván Anderson?

A mí, en general, de los jugadores no me gusta hablar, pero estoy contento con que se han adaptado rápido los muchachos que han llegado, que no son muchos, solo son tres, y parece que ya tienen un año de estar aquí.

Las celebraciones de gol ante Real España, ¿cuáles fueron sus sensaciones?

Yo lo de Marathón lo vivo con demasiada pasión. Entonces, ganar un partido a mí me emociona. Era el primero que ganábamos en el torneo y se disfrutó un poco más porque era un clásico, pero cada partido que hace Marathón lo festejo con mucha pasión.

Un mensaje para la afición

El verdadero aficionado de Marathón siempre nos apoyó. Lo que pasa es que un 90% apoya y el 10% es muy crítico, pero eso pasa en todos los equipos, no solo en Marathón. Trataremos de que ese porcentaje negativo se haga menor porque el apoyo de ellos es fundamental.