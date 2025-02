Anangonó le responde a sus críticos tras anotar con Marathón, palpita al Olancho y dice: “no me siento en deuda”

Me llena de confianza poder anotar, los delanteros vivimos de los goles. En lo personal me da confianza para seguir trabajando y poder ayudarle al equipo porque es un elemento importante que estamos necesitando, esperamos que los goles sigan viniendo.

Primeramente trabajo y sacrificio, porque de mi parte es lo que siempre he hecho y dejado en cada entrenamiento, en cada partido he dejado mi esfuerzo con mis compañeros, es lo que seguiré haciendo.

¿Qué opina de los comentarios de sus críticos en redes sociales?

Por mis años de carrera tomo mis cosas por la realidad que está pasando. Uno por más experiencia que tiene es sacando esto con trabajo. Por las redes sociales no mantengo informado, es poco, no sé de qué fotos o publicaciones.

Todos los partidos son muy difíciles, son bien complicados y estoy seguro que va a hacer un partido complicado, pero este partido es de vital importancia. Este es un partido vital al igual que los anteriores.

¿Qué mensaje le deja a la afición?

Ellos lo que quieren es ver salir ganador a su equipo. De mi parte siempre decir que habrá trabajo, sacrificio y tratar de darle esa alegría, que no pierdan la fe, nosotros vamos a dar la vida por ellos en cada partido.

¿Están en deuda con la afición?

No sé si llamarlo deuda, nosotros venimos todos los días acá a trabajar, no he dejado de trabajar. La expectativa de la gente era que Anangonó viniera y anotara 30 goles, pero en deuda no me siento, soy un profesional, nunca he cometido ningún acto de indisciplina.

¿Cuándo termina su contrato?

Hasta este torneo.