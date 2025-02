Ezequiel Silveira, el uruguayo que fue campeón con Espinel, fue fichado por la UPNFM ¿qué lo ha sorprendido?

Uno viene a trabajar por la institución, no solo por el entrenador, sí, fue él quien dio la confirmación para que yo llegara a jugar aquí, pero vengo a jugar por Lobos. La mentalidad es seguir buscando los resultados positivos que tanto estamos buscando.

Llegaste a petición del técnico y luego se marcha, ¿cómo lo has tomado?

Bien, ya pasamos el periodo de adaptación, ya es la tercer semana de estar en Honduras y contento con el grupo. Ya tuvo la oportunidad de jugar y eso me ayuda mucho en la adaptación. Me ha encantado Honduras, es muy bonito.

¿Cómo llegas a Honduras?

Por medio de un intermediario Fabián Luzardo.

¿Qué experiencia has tomado del equipo y cómo miras el panorama del club?

Bien y lo que he apreciado en estos partidos que he estado en la Liga, veo que hay una muy buena condición física de los jugadores, tienen buena genética. Lo del descenso, eso no es algo que estamos mirando ahora; se mira que estamos en la misma diferencia de puntos de entrar a liguilla y nosotros vamos partido a partido.

¿Pero están en una situación difícil en la tabla de posiciones?

Sí, sabemos que no se puede regalar nada, pero un resultado positivo cambia todo el panorama.

Lobos fue fuerte en su casa, ¿le quieren apostar a eso en este torneo?

Hacernos fuerte en casa es el objetivo, hemos hecho buenos partidos y será un partido difícil, pero lo podemos conseguir.

¿Cuál ha sido tu recorrido antes de llegar a Honduras?

Esta es mi primera experiencia internacional, yo había jugado en la Primera División de Uruguay, tuve la oportunidad de ser campeón junto al profe que dirige a Olimpia (Eduardo Espinel).

¿Cómo te defines como futbolista?

Soy un central con una muy buena lectura del juego, voy al uno contra uno, buen juego aéreo y como buen uruguayo, sabemos dar las muestras de cariño.

¿En qué equipo te dirigió Eduardo Espinel?

En Plaza Colonia, ahí nos coronamos campeón.