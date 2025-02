Con ese tipo de situaciones nos da vergüenza, pero si no me queda más, quedará un paso al costado.

Partidos difíciles, partidos en los que ya no podemos seguir dándonos el lujo de no sumar. Sabemos que en Real España hay un gran equipo y vamos a tratar, como en los partidos anteriores, de hacer las cosas bien, ya que la última presentación no fue buena.

Sí, soy el primero, soy el primero que salgo al frente, como capitán, como referente. Siempre recibir cinco goles es una vergüenza, y el que no sienta vergüenza, pues que no juegue al fútbol. Pero bueno, ya pasó, no fuimos los primeros ni los últimos que vivimos esto, y después vendrán resultados positivos. Creo que el equipo está bien y esperamos demostrarlo ya de una vez por todas el día jueves.

¿Ustedes bajaron la moral después de esa goleada de 5-0?

No. Veníamos haciendo buenos juegos, no sacábamos los resultados. Creo que nos anotaban un gol y el equipo caía, entonces creo que pasa más por nosotros. Entonces, de nuevo hablé con el grupo y les dije que tenemos que ser fuertes mentalmente, que si comenzamos ganando no podemos terminar el partido como si ya estuviera ganado, y si comenzamos perdiendo tampoco debemos rendirnos. Creo que por ahí son cosas que pasan por nosotros más que por otras cosas.

¿No les preocupa lo que está pasando?

Lo principal es la responsabilidad. Cuando las cosas no están bien, empieza con nosotros. Lo que siempre he dicho es que el entrenador puede hacer mil cosas, pero ¿qué culpa tiene él si no cerramos, si nos equivocamos? Entonces creo que lo principal es ser responsables cuando los resultados no son positivos; somos nosotros, los jugadores.

¿Ustedes intentaron retener al profesor Orlando o fue una decisión ya irrevocable de él o si lo intentaron?

Pues tuvimos la oportunidad de dialogar, pero él ya había tomado su decisión con su familia, y como uno la respeta, la respetamos. El plantel tiene mucho cariño por el profe, es una gran persona, creo que siempre estuvo respaldando nuestro lado. Y bueno, ahora desearle éxito en lo que venga, en su carrera como técnico y en cualquier proyecto de su vida.