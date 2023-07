¿Celebrará si le anota a Motagua? Roberto Moreira responde: “El objetivo es salir campeón con Génesis”

Agradecido con el club porque me abrieron las puertas. Es un club muy distinto al de Motagua, pero estamos con muchas ganas, los compañeros me han recibido bien, tenemos un excelente grupo donde queremos hacer bien las cosas en este campeonato, tenemos los objetivos claros con este equipo.

El sudamericano charló con DIEZ, contó cómo valora su fichaje por el Génesis, el objetivo con el equipo de Tilguath y respondió si celebrará o no si le anota a su exclub.

Máximo anotador en Motagua, ahora se vienen nuevos retos

Uno como delantero siempre trata de aportar goles, tiene que ser inteligente, ayudar con el equipo. Si es con goles mucho mejor y si no se da que el equipo pueda sumar y cumplir el objetivo.

¿Cuánta diferencia hay entre Motagua y Génesis?

Yo creo que todos los jugadores son casi parecidos porque somos jugadores con mucha competencia, todos tenemos la misma presión, los chicos están ilusionados de que algunos van a debutar en primera, es una vidriera para ellos que están al paso de la Selección Nacional. No hay mucha diferencia con los jugadores porque todos tienen el mismo pensamiento.

¿Qué le puede aportar Moreira al Génesis más allá de los goles?

Uno ya tiene bastante recorrido, ayudar a los chicos que no han debutado y va a ser algo importante para ellos. Ojalá que Génesis pueda ser un equipo que pueda competir y estar arriba.

¿Cómo se siente con los colores amarillo y negro?

Muy bien. Obviamente tuve los colores azules, al principio raro, pero todo bien, siempre cuando nos ponemos una camiseta nueva lo hacemos con todo el compromiso y trato de cumplir con toda mi experiencia, es un reto para mí, es un desafío con el nuevo equipo y vamos a respetar la camiseta.

24 en la espalda, pero sangre de ‘9’

El número como delantero es lo que menos importa, lo que uno aporte para el equipo siempre será lo más importante.

¿Para qué está Génesis en el torneo Apertura 2023?

El objetivo lo tenemos claro y es el salir campeón, pero hay que ir paso a paso, en la primera fecha debemos intentar ganar.

Duelo contra el Vida en la jornada 1

Estamos en preparación, estos partidos amistosos nos sirven muchísimo, porque la semana pasada entrenamos doble turno.

¿Cómo ves el duelo ante Motagua? ¿Qué pasaría si le mete gol a su exequipo?

La camiseta que visto es un compromiso para mí, lo respeto y tengo que hacer mi trabajo. Si me toca marcar será con el compromiso para el Génesis, uno tiene que hacer su trabajo y estoy muy agradecido con Motagua, me abrió las puertas, viví momentos muy lindos con el club, pero ahora me toca representar esta camiseta.

¿No va a celebrar?

Seguramente que no por mi paso por el club, pero depende de las cosas, pero por respeto no lo voy a celebrar.