Roberto Moreira se despide de Motagua con emotivo mensaje: “Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo”

Roberto Moreira se convirtió también en el goleador de Motagua en torneos de Concacaf.

El futbolista publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde agradeció al club por todo lo vivido.

“Llegó el momento de decir adiós, lo primero que quiero agradecer es a la dirigencia del club Motagua por abrirme las puertas y ser parte de su historia, también me gustaría agradecer a todos los compañeros, utileros, cuerpo médico e integrantes de los distintos cuerpos técnicos con los que he tenido el placer de trabajar estos cinco años porque todos me han ayudado y con todos he aprendido algo”, dice la primera parte de la carta de Roberto Moreira.

El paraguayo se marcha de Motagua siendo el tercer máximo goleador en la historia del club, solo superado por Rubilio Castillo y Toño Obando.

“Solo tengo palabras de agradecimiento hacia todas las personas que me han acompañado en este camino, en especial a mi familia que me ha animado en los momentos más difíciles y se han alegrado por mis triunfos. Me voy con la tranquilidad de haber dejado todo en este club, estoy orgulloso de haber defendido este escudo”, agregó.