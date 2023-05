Diego Reyes, de la fría banca en Olimpia a volverse el héroe de la Real Sociedad, pero ¿qué pasará con él en agosto?

Diego Reyes no se considera héroe del Real Sociedad tras marcar el gol de la salvación. No sabe si volverá a ser tomado en cuenta por el Olimpia tras finalizar su préstamo con el equipo aceitero, donde se ha sentido feliz.

Vimos un vídeo de tu esposa llorando luego de tu gol, ¿ese es el reflejo de lo que se ha sufrido?

Sí, porque solo la familia sabe lo que uno pasa, y las cosas no siempre son alegría, hay momentos difíciles; por ejemplo, llegas algunas veces después de un partido y psicológicamente estás destruido.

Ellos son los que están con nosotros.

¿Crees que sin tu llegada el destino pudo haber sido diferente para los aceiteros?

No sé lo que hubiese pasado, pero yo sabía que estando aquí iba a dar lo mejor de mí y con la ayuda de Dios lo íbamos a lograr. Siempre estuve creyendo que al venir yo a este equipo no íbamos a descender, y no es por arrogante, sino que Dios está conmigo y en ningún momento me iba a dejar solo. Aporté mi granito de arena y se me dio la oportunidad de anotar ese gol que significó la salvación.

El torneo del Real Sociedad comenzó con un gol tuyo y finalizó con un gol tuyo, ¿te consideras un héroe?

Tal vez no héroe, esa palabra la siento fuerte, pero sí soy un jugador que aporté lo que tenía que aportar, ya que vine con el objetivo claro de tener el equipo en primera. Ayudé mucho para que la gente del Real Sociedad y de Tocoa, Colón, tengan un representante en Liga Nacional.

¿Te sabe a un título está permanencia?

Este momento para mí es histórico por haber ayudado a que el equipo de mi departamento siga en Primera División, y aún más que le tengo mucho cariño. Lo tomo como haber ganado un campeonato.