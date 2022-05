Roberto Moreira se sincera: ¿A quién le dedicó su gol ante Olimpia? ¿Ha pensado en nacionalizarse? ¿Dónde radicará el posible título con Motagua?

Soy de Asunción (capital de Paraguay) y allá tengo a mi mamá y a mis hermanos. En mi niñez me costó iniciar en lo futbolístico, porque no tenía los recursos para estar en un equipo grande. Vivimos en una ciudad muy linda, Lambaré , ahí inicié mis primeros pasos. Tuve una niñez muy buena donde tengo muchos primos y amistades grandes en Paraguay.

Sí y para mis hijos. Tengo tres hijos y al más chiquito no le encuentro un festejo, pero el más grande me dice que le festeje. Así que para mi madre, va dedicado este gol para ella.

Mis padres. Bueno tengo a mi madre y mi padre falleció cuando yo tenía 12 años, fue difícil por ese lado, porque nosotros somos muchos hermanos, somos siete y por ahí mi vieja no pudo cargar con la muerte de mi viejo, pero ella nos sacó adelante con trabajo y con mucha dedicación a cada uno de nosotros. Yo estoy muy agradecida con mi madre siempre, porque nos sacó adelante con todos mis hermanos. Siempre voy a estar agradecida con ella, porque no fue nada fácil esa parte de rol de madre y padre.

¿En cuánto a la escuela era un estudiante aplicado o era cosa seria?

Era aplicado. Me tocó dejar el estudio cuando me fui para Argentina, era una salida para mí, porque no teníamos recurso para llegar a un club grande de Paraguay, no había posibilidad. A los 16 años fui goleador de la liga en mi ciudad, luego mi representante me llevó Argentina. En el momento me dio un poco de miedo, pero ahora estoy agradecido por haber tomado esa decisión.

¿Cuál era su materia favorito?

Ja, ja, ja matemáticas. Me gustan los números.

Ahh si... ¿Cuantos goles lleva con Motagua?

70.

Hábleme de la idiosincrasia de Paraguay, sus costumbres y comidas.

En Paraguay hay varias comidas. La comida que me gusta cuanto estoy en Paraguay es el Chipa Guasú, es una comida típica. El elote es como una torta y se hace con mucho queso, huevo. Se pone en la licuadora. La verdad es muy tradicional y siempre que voy a Paraguay le digo a mi vieja que me haga esa comida. Y también está la sopa paraguaya que es como una torta, pero no como las de aquí.

¿Y ha probado la sopa de mondongo?

Claro- dice entre risas- la he probado y los chicos me han invitado siempre, pero yo me quedó con la sopa paraguaya y el Chipa Guasú.

¿Qué ha representado a Motagua en su vida?

Motagua en este momento se ha metido en el corazón de mi familia y en mi corazón, porque han sido parte de la carrera más importante a nivel profesional y donde he logrado los títulos importantes. La gente me toma ese cariño y se siente ese cariño cálido cuando camino por las calles, estoy súper agradecido, porque mi hijo (Jeremias) está disfrutando este momento y le digo que disfrute, porque uno no sabe cuándo va a volver a pasar estos momentos. Estamos disfrutando del camino y vamos a ver qué pasa, mi contrato se vence en junio. Este es un tema familiar para tomar una decisión, porque mi hijo me pregunta si nos vamos para Argentina o nos quedamos acá.

¿Cómo transcurre un día normal en Tegucigalpa? ¿Conoce las calles o se pierde?

No, antes usaba GPS, pero ahora manejo bastante bien con los tráficos, porque uno a veces tiene que esquivar por donde hay menos tráfico. Un día de descanso trato de estar con mi familia por las mañana y por la tarde le metemos cine para sacar a la familia de lo que es el día cotidiano.