Roger Sander y su llamado a la Selección de Honduras: “Si no fuera por mis compañeros, no estuviera allí”

Para muchos es solo un microciclo, pero para el joven futbolista Roger Sander es la puerta de bendición para el génesis de su carrera que hacía mucho estaba esperando.

El centrocampista del Vida fue seleccionado entre los 25 convocados del entrenador Hernán Gómez junto a compañeros como Roberto López, Horario Argueta y Marvin Bernárdez, una oportunidad de oro para mostrarse y asegurar un lugar en el cierre de la octagonal de Concacaf.

En palabras del isleño “me siento bien y estoy agradecido con todo el plantel porque me han dado su apoyo, de lo contrario no estuviera, me ayudan mucho y por eso gracias a Dios estoy allí. Deberé acoplarme de la mejor forma”.

Y agregó: “Para mí es importante representar al país, sabemos la posición en que está, pero es el país, así que representarlo personalmente es importante, estoy agradecido”.

Antes de integrar al microciclo que se desarrollará durante cuatro días en Siguatepeque, Sanders se prepara con el conjunto cocotero para enfrentar a Marathón en la jornada 10 del Torneo Clausura 2021-22.