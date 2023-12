Rougier reacciona tras el pase de Motagua a semis y explica por qué sueña con representar a Honduras

“Carlitos (Argueta) hoy sacó la capa, se puso el traje en esa última, y nos dio ese respiro, ellos también me dieron confianza, me voy contento, la gente no se desesperó, me gustó el aliento, llegó bastante gente al estadio para ser un domingo en la noche, ellos nos empujan mucho”.

Su festejo tras los penales

“Siempre soñé con festejar como en el Premier, tirarme arrodillado pero nunca tenía la cancha, antes me pelaba las rodillas (risas), además por esa esquina estaba mi esposa y mi hijo que andaba como loco siempre, es un poquito para ellos que siempre me aguantan”.

Jugar para la Selección de Honduras

”Lo dije un montón de veces, sería un sueño estar en la Selección de Honduras, y no solo por lo futbolístico, sino por el hecho que me han acogido muy bien, me han respetado mucho a mí y a mi familia, tengo a mi hijo que ha vivido más aquí que en Argentina, hay un montón de cosas por las que me gustaría estar, pero soy respetuoso como siempre, hay un cuerpo técnico que decide, en su momento estuvo Diego que tuvo intenciones. La decisiones que tome este cuerpo técnico las voy a respetar, tienen sus argumentos, sus gustos y seguramente las elecciones que hagan serán para el bien de la Selección. No he tenido la posibilidad de hablar con Reinaldo Rueda”.