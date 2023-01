Salomón Nazar: “Confío que a futuro las cosas mejorarán y si no se puede daremos un paso al costado”

- LA CONFERENCIA -

¿Qué dejó de hacer Marathón para consumar esta derrota?

Estoy apenado porque no hicimos un buen partido y fuimos muy apáticos en el primer tiempo, eso nos costó dos goles en el primer tiempo y en el segundo se intentó pero no hicimos el fútbol para construir jugadas de gol. Sin embargo, esto viene iniciando y tenemos que mejorar el comportamiento porque no fue el adecuado. Eso sí, el responsable soy yo, yo elijo el 11 y hoy no salieron las cosas.

Hubo muchas variantes con respecto al 11 de la semana pasada, ¿aún no encuentra ese equipo?

Hicimos tres cambios en el partido anterior, perdimos tres centrales y tengo otros lesionados. Hay que rotar porque jugamos el sábado ante Olimpia, queremos hacer un equilibrio físico para hacer mejores partidos.