Samudio defiende a Rougier y pide disculpas por la derrota de Marathón: “Veníamos en una nube y tocamos fondo”

Samudio agregó que “quizás veníamos todos en una nube y ‘boom’, tocamos fondo. Sacamos las conclusiones con el profe donde nos vimos vulnerables para no dar otra imagen así; la clave está en que pasemos la página rápido”.

El próximo juego de Marathón es el sábado en el Yankel Rosenthal y el rival es la Real Sociedad, que tras comenzar ganando los primeros tres partidos, ha caído en sus últimas dos presentaciones.

“Sabemos que la Real Sociedad es un equipo fuerte, aguerrido, complicó al Olimpia en San Pedro Sula. Ellos harán un partido fuerte porque también están cerca en la tabla y un triunfo los llevará a la cima, pero como nosotros tenemos esa deuda con la afición, iremos por esos tres puntos”, comentó el arquero.

Samudio admitió que estudia a los delanteros que enfrenta en Honduras y con Rony Martínez, goleador de los aceiteros, no es la excepción: “Siempre le doy su respeto a todos los delanteros de la Liga que son muy buenos. Le he hablado a mis centrales de cómo juega Rony, su manera de ser porque es un líder, hay que cuidarnos bien de él para que no nos haga daño”.