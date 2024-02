Sebastián Hernández dice que la Liga de Honduras “es la mejor de Centroamérica” y elogia a Buba López: “Es físicamente superior”

- CONFERENCIA DE PRENSA -

El partido ante Olimpia fue fuerte, ¿qué pasó por la cabeza de Sebastián Hernández al enfrentarse a los delanteros merengues?

Son dos delanteros de jerarquía, sabemos el potencial que tienen, pero supimos contrarrestarlos bien con Tatum que nos echó una mano. En el segundo tiempo jugando mano a mano con Devron García lo hicimos bien, no sufrimos en el juego aéreo ni las complicaciones que tiene Olimpia.

Se viene el Victoria, equipo de zona de descenso, ¿cómo es la preparación?

Es un partido en el que Victoria es último, pero son los más difíciles, porque al final del torneo es donde lamentas o festejas los puntos. Debemos de tomarlo de la misma manera que tomamos los compromisos con seriedad, lo vamos a sacar adelante. A partir de mañana tendremos la información del Victoria para trabajar ese partido.

¿Qué te pareció el fútbol hondureño tras cinco años?

Me sorprendió para bien porque es un fútbol muy dinámico y físico, hay jugadores de jerarquía, quizá lo que le falta al hondureño es orden, pero después tiene para ser una gran liga, no conozco las demás Ligas de Centroamérica, pero por lo que he visto es la mejor de Centroamérica.

El equipo venía de malas rachas, ¿qué se habla dentro del grupo sobre este tema?

No me gusta de lo que pasó y no estuve, obviamente averigüé cómo venía el equipo, lo que te puedo decir que a partir desde que empezamos el 14 de diciembre yo no noté nada de lo que decían, es un grupo humano increíble comandado por Miguel y la dirigencia que está a la disposición nuestra. De eso se trata, de formar un buen grupo, también a la afición desde la cancha, lo hemos hecho desde la pretemporada, lo han hecho mis compañeros contra Motagua, por eso el estadio estaba como estaba gracias al compromiso de mis compañeros.

Sobre la competitividad sana en el Real España

En ningún lado tenés el puesto asegurado y lo que mejor hace el rendimiento individual es la disputa colectiva, tenemos en mi puesto grandes jugadores, ahora se sumó Zepeda, estamos bien en el día a día, el profesor elige, hemos rotado todos, todos lo han hecho de gran manera.