Santiago Montoya rompe el silencio y explota contra Motagua tras su polémica salida: “No están ni cerca de ser un equipo grande”

Contado detalles de su salida reveló que: “Con Motagua tuvimos una reunión a los tres días, yo llegué allá a la oficina a hablar con Emilio y me dice: ‘Santiago, mire, lo que usted pidió fue esto’, o sea, y me quiso decir en pocas palabras, usted no está ni cerca. La verdad, eso no lo va a recibir. Entonces yo le dije a Emilio: ‘pues no la verdad me parece muy poco lo que me están ofreciendo, pero pues no sé, vaya a hablar con los dueños y pues dígale lo que yo pienso entonces. Yo le digo Emilio: ‘Si hablamos de temas legales, no es si quieren o no quieren, es un deber. Entonces, o si ustedes me quieren sacar del equipo, me pagan el dinero que les estoy diciendo, pues que es por ley que está firmado’”.

“Inicialmente, cuando a mí me llama Motagua a decirme pues que Ninrod no quería contar conmigo, a mí me dicen que había una manera que querían llegar a un acuerdo para rescindir el contrato. Yo les dije que tenía 7 meses de contrato, que era aproximadamente un dinero y le hice un pequeño descuento como para que el equipo no tuviera que pagar el contrato completo”, comenzó diciendo Montoya en una entrevista que brindó a Deportes TVC .

Y agregó: “Hablé con todos mis abogados y les dije, ven, quiero saber si esto es verdad, dicen que tienen un finiquito y me dicen, mira, Santi, si tienen un finiquito de verdad, si tú lo firmaste sin darte cuenta cuando llegaste, o te lo hicieron firmar sin darte cuenta que fue lo que pasó, entonces ¿qué va a pasar? Tranquilo que no tiene ninguna validez porque es totalmente ilegal firmar un finiquito cuando tú llegas a un club, un finiquito se firma únicamente cuando tú sales del club, pero nunca cuando tú entras.

“Tuvimos una segunda, tercera y creo que hasta una cuarta reunión donde la verdad ellos cada vez subían un poco, pero eran malas propuestas. Bueno, cuando ellos vieron que yo no aceptaba, Emilio me dice: ‘Mira Santiago, nosotros tenemos un finiquito que tú firmaste cuando llegaste, nosotros con este finiquito te podemos sacar cuando queramos, es simplemente te lo pasamos ’”, denunció.

“A mi me dice Emilio, Santiago, pues como tu no aceptaste ninguno de los ofrecimientos que te dimos, a las 12 del día tienes que presentarte acá de nuevo porque te vamos a entregar tu finiquito bueno evidentemente yo hable con mis amigos y me dijo si recibe el finiquito yo llegué y recibí el finiquito y decía 16 de junio evidentemente estaba mi firma y mi huella porque yo lo había firmado cuando llegué que lo engañan a uno y le ponen debajo del contrato le ponen este documento y pero que fue lo que pasó: le pusieron la fecha de 16 de junio yo nunca nunca firme el 16 de junio es más ni siquiera estuve en la sede ni cerca de la sede en ese día”.

“Me fui a vacaciones mis abogados me dijeron: ‘vaya a sus vacaciones cuando vuelva se presenta el día 19 que es cuando todo está destinado’. Bueno, se empezaron a comportar muy mal muy, bajo la verdad nada que ver con lo que uno con un equipo grande porque Emilio me quiso decir que tenía que volver un día que tenía que volver la reserva y como yo sabía que yo estaba de viaje entonces él me dijo que tenía que volver ese día si no lo iban a tomar como un incumplimiento de contrato”, contó.

“Mira, yo llevo 13 años de carrera y a mí nunca me había pasado algo así un contrato es un contrato. Un contrato hay que respetarlo yo tengo entendido que es normal que te digan no te queremos no queremos contar contigo queremos que te vayas lleguemos a una a un mutuo acuerdo hagamos una rescisión eso hace parte del fútbol y me ha pasado, pero tienes dos alternativas, o llegar a un acuerdo de verdad si el jugador aceptó este dinero, o pagar todo el contrato para que la persona se vaya tranquila, pero no de la manera como actuó Motagua”, aseguró.”Mira, la verdad nunca conocí, yo he estado en grandes clubes, en grandes equipos y no están ni cerca de manejarse como se está manejando supuestamente Motagua, que es un gran equipo de Honduras. Lo tenía con mucho respeto, vine con mucho respeto a entregar mi mayor profesionalismo, pero lo que hacen no está ni cerca de ser un equipo grande. Históricamente lo es, porque nadie va a desmentir, va a mostrar en contra todos los títulos que tiene y toda la gran historia, los grandes jugadores, pero la forma como se manejan, o como se manejaron conmigo, es de un equipo totalmente bajo y pequeño.

Es más, no, mira, te digo, yo he jugado en mi carrera en equipos pequeños y tampoco nunca hicieron esto, esto que hicieron. ¿Entiendes? Entonces, yo estaba esperando solucionar todo, pero yo sí quiero hablar porque es triste, es triste que se manejen así, es triste que le falten el respeto al profesional, es triste que traigan un jugador de otro país, se traslade, haga todo lo que tiene que hacer, traerse su familia, traerse maletas, traer todo, para que a los tres meses, bueno, por X o Y motivo, le digan, andate.

Pero bueno, seguiremos adelante. Como este gran dicho que dijo alguna vez Maradona, que es la pelota, no se mancha, el fútbol es hermoso y en camino largo hay desquites. Así que bueno, esto fue una mala experiencia en mi carrera, fue algo muy decepcionante, pero bueno, seguiremos adelante y ya pues el día de mañana nos iremos a nuestro país, a Colombia. Pero sí quería decir la verdad, quería hablar ante los medios y, pues, se presentó la oportunidad con ustedes. Y no estoy diciendo nada, nada, nada, nada. No me estoy inventando ni una sola palabra. Estoy diciendo todo lo que es verdad”.