Se cumplen 26 años del día que Amado Guevara jugó con la camiseta del Olimpia: ¿Cómo es la historia real?

“A mí quien me invita es el profesor Juan Carlos Espinoza, yo vivía en Tiloarque donde era la sede de Olimpia. Nosotros teníamos un equipo en la colonia que se llamaba Club Atlético Tiloarque, ellos (Juan Carlos Espinoza y gente de Olimpia) siempre iban a ver los partidos de nosotros y así me invitan a entrenar en Olimpia”, dice Guevara rememorando aquel 1993.

“Luego yo me quedo y salí de suplente en un torneo de Copa, no me dieron ni un minuto pero sinceramente era más por compromiso, no es que había un sentimiento. Siempre fui Motagua desde que nací y hasta que muera voy a seguir siendo Motagua”, exteriorizó en su momento Guevara quien dijo que siempre fue feliz en el seno del ciclón azul.