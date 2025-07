Selvin 'Pibe' Guevara revela cuánto dinero gana en TikTok y por qué se fue de Marathón: "Solo espero que les vaya bien"

“Sí. Imagínate, como bien y duermo bien, y de repente en un partido me lesiono y nunca termino un torneo sin alguna lesión".

“Son cosas que la gente inventa. Por ahí, siempre que hay torneos, me lesiono y esas cosas me desmotivan, pero aquí estamos con las ganas y pidiéndole a Dios que nos siga bendiciendo".

¿Nuevo reto? ¿Nueva casa, no?

Ahora en Choloma, sorprendió que hayas llegado por acá. ¿Qué pensaste?

“Poder ser el mismo jugador que la gente espera, tratar de hacer las cosas bien y un buen torneo para estar de la mejor manera".

Igual te quedaba cerca la familia, ¿cierto?

“Sí, por eso decidí quedarme aquí. Tenía opciones de ir a Guatemala, pero me quedé aquí. Iba a ir para donde está Tato García, él se comunicó conmigo, pero le dije que iba a pensarlo bien porque quería estar cerca de mi casa y que tengo otros planes a futuro".

Y sobre ese tema de rescindir con Marathón, vos estabas desde muy cipote y de repente rescindiste.

“Rescindí por decisiones mías y de la directiva. Solo espero que les vaya bien".

¿Qué opinas de esas críticas que han llegado por el tema del TikTok? No lo digo por vos, lo digo por los seleccionados.

“El TikTok no tiene nada de malo, yo siempre lo veo como una herramienta de trabajo que por ahí me va muy bien y eso no distrae a nadie. Cada quien puede opinar lo que quiera".