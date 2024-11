Se confirma al primer equipo eliminado; Lobos y Marathón en repechaje: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2024-25

Asimismo, se confirmó la eliminación de la Real Sociedad del Apertura y prácticamente cerrará el torneo en la última casilla con 14 puntos.

-RESTO DE LA JORNADA-

Domingo

Juticalpa vs Motagua-3:00 p.m

Olimpia vs Olancho - 5:15 p.m

Victoria vs Real España- 7:30 p.m