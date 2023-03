Tabla de posiciones, goleadores y próxima jornada de la Liga Nacional de Honduras: Motagua alza vuelo y se viene el derbi sampedrano

Este fin de semana se disputaron cuatro de los cinco partidos de la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga Nacional de Honduras.

El juego entre Real España - Real Sociedad no se realizó debido a problemas de transporte aéreo donde la “Máquina” se vio afectado al no poder regresar a Honduras tras el duelo ante Whitecaps en la Champions de Concacaf. La Liga Nacional no ha estipulado fecha para su reprogramación.

En la tabla de posiciones, Olimpia se mantiene líder con 27 puntos a pesar de la derrota ante Marathón. Olancho, por su parte, desaprovechó el traspié del león que, aunque sumó un punto, llegó a 23 y se ubica en la segunda posición.