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Tabla de posiciones: Platense se mete en zona de liguilla y Potros se olvida de ser líder de las triangulares

A falta de una fecha para el cierre del torneo para Platense y Olancho, ya comienzan a descifrar el camino si piensan en liguilla; Potros ya no puede subir más

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2026-04-26

El Platense conquistó un vital triunfo sobre Potros FC de Olancho, resultado que lo mantiene con vida para poder soñar con jugar la liguilla del torneo Clausura del Fútbol de Honduras.

La victoria lo deja dependiendo de sí mismo para lograr el objetivo, pero también puede aprovechar que los equipos con los que disputa, en este caso el CD Choloma y Lobos UPNFM, no sumen, también el Génesis FC.

Los dirigidos por Raúl Cáceres despertaron muy tarde. Sumaron 21 puntos y por ahora están en el sexto lugar que es la única plaza disponible, aunque el Victoria todavía puede aspirar a meterse pero necesita de un milagro.

Platense debe ganar al Olimpia en la próxima fecha que es de visita el miércoles en el estadio Nacional Chelato Uclés. Mientras que los Potros del Olancho, ya no pueden alcanzar al líder del torneo en este caso el Real España, tampoco al Motagua y Olimpia.


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