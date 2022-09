La Tota Medina ante una posible eliminación frente a Tauro: “Un resultado no nos va a condicionar lo que estamos haciendo en el torneo local”

Cierre de la primera vuelta

Fue una buena vuelta, todavía nos va a quedar la segunda mitad donde siempre son las más difíciles, seguramente va a ser más cerrado todo, pero bueno nosotros estamos en esta posición de privilegio, saber sostenerlo será el gran desafío, poder mejorar también.

Triunfo o empate con goles para clasificar ante Tauro

Vamos a hacer un partido inteligente, eso será lo primordial. Vamos a ir a ganar, siempre he dicho que no sé preparar los equipos para que especulen así que no será esta la excepción. Luego, en el trámite del partido y de la serie, para estar en la otra instancia tenemos que hacer algo mejor que el rival y así será.

¿Se le puede venir abajo todo lo que ha hecho Motagua hasta el momento si no clasifican a semifinales de la Liga de Concacaf?

Obligación tenemos de otros índoles, esto es fútbol y un resultado no nos va a condicionar lo que estamos haciendo y lo que estamos trabajando. Este es un proyecto que se sostiene a base de resultados, sin duda, la copa la queremos ganar todos, me imagino que los demás equipos que la están disputando tienen la misma premisa. Nosotros nos vamos amparando en el trabajo y en lo que estamos haciendo, seguramente tenemos una responsabilidad grande porque en Motagua eso es indudable, pero Comunicaciones quedó afuera en la serie y era el último campeón, esto es fútbol y todo se ha equiparado para todos lados. Nosotros queremos ganar porque tenemos amor propio, porque sabemos lo que significa este club, pero esto no es condicionante ni determinante, no va a condicionar lo que estamos haciendo en el torneo local. Si sabemos que a nivel internacional todos estamos con la ilusión de poder avanzar, tendremos que hacer un partido inteligente, tendremos que hacer mejor las cosas que el rival para poder estar en la siguiente fase, que es por lo que estamos trabajando, por lo que nos ilusionamos, pero es un partido de fútbol.

¿Qué le está dejando este torneo de Liga de Concacaf?

Me está dejando lo mismo que me dejan todos, la ilusión de estar en la otra llave, esto es lo mismo como disputar Sudamericana o Libertadores, son partidos de copa, son situaciones totalmente distintas donde un error te puede dejar afuera o un acierto te pone en la otra llave, es así. Me tocó disputar Libertadores y Sudamericana como jugador y fue eso, ahora como entrenador tenemos que preparar un partido inteligente si queremos estar en la otra llave.

¿Motiva que se pueden enfrentar a Olimpia?

Tenemos que clasificar, después veremos cuál es el rival de turno, hoy nuestro enfoque está en Tauro y de ahí veremos lo que se viene.