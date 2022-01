$!Tribunal Antidopaje de Costa Rica envía documento a Fenafuth donde exonera a Henry Figueroa y ya puede ser fichado por el Vida

El Tribunal Nacional de Dopaje de Costa Rica ha enviado el documento sobre la sentencia definitiva en el caso del futbolista hondureño Henry Adalbeto Figueroa Alonzo a quien la Comisión de Dopaje de este país buscaba castigarlo por haberse ausentado de una prueba antidoping, según su criterio, sin justificación lo que para ellos era considerado como un ‘doping positivo’ cuando este aún militaba en la Liga Deportiva Alajuelense.

En octubre de 2021 DIEZ anunció en exclusiva que el jugador fue absuelto del caso, sin embargo, el Tribunal no había enviado el documento oficial del caso por lo que el futbolista no podía ser fichado o inscrito en un torneo oficial sin este papel.

Esta vez DIEZ ha recibido este miércoles el futbolista el documento remitido a su abogado Josué Misael Vallejo y a la Federación de Fútbol de Honduras donde se “exonera” de toda culpa al defensor catracho por lo que desde ahora puede ser inscrito sin problemas en cualquier liga profesional de fútbol del mundo.

“Se exonera de responsabilidad al deportista Henry Adalberto Figueroa Alonso, por cuanto no se ha demostrado intencionalidad del jugador de incumplir con la aobligación establecida en el estandar internacional de entrenar muestra para el examen correspondientes, así como tampoco existe manipulación de su parate para obstaculizar la prueba doping. Notifíquese a todas las partes”, dicta la resolución final del Tribunal que fue entrega oficialmente este miércoles, pero que se dictó desde el 5 de octubre de 2021.

YA PUEDE SER FICHADO POR EL VIDA

Con este documento en mano, el ex zaguero de Motagua y Marathón, puede proceder a firmar su contrato con el Vida de La Ceiba, club con el que ha estado entrenando en las últimas tres semanas.

El presidente del Vida, Luis Cruz, había anunciado que existe acuerdo con el defensor y lo único que restaba para su vinculación es la constancia para poder se inscrito.