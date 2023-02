Troglio comentó el polémico penal que sancionaron a favor del Olimpia ante Motagua: “Yo miré la jugada y no está claro”

“Habíamos hecho méritos para no ir perdiendo, nos encontramos con un empate y una expulsión sobre el final del primer tiempo, eso en el fútbol de hoy es una ventaja. Después hicimos el segundo y casi el tercero con Pinto, pero después tuvimos una meseta de 25 minutos donde equivocamos los caminos porque nos confiamos demasiado y dimos la sensación de no llegar. Tardamos mucho en hacer el tercer gol.”, comenzó diciendo Troglio en conferencia de prensa tras el partido.

Troglio también respondió sobre el polémico penal que fue pitado por Shirley Perelló y Selvin Brown que le dio el gol del empate (1-1) ante Motagua por la agresión de Marcelo Pereira a José García.

“Yo miré la jugada y no está claro, porque están por sacar la pelota y todavía no está tirado en el piso en García. Me parece que son milésimas de segundos entre que impacta y que cae al piso cuando sacamos el lateral”, apuntó el sudamericano.

Por último, el argentino terminó elogiando al Motagua por el gran partido que hicieron a pesar de que quedaron con diez jugadores por más de 45 minutos.

“El tema de ganar es parte de las cosas que tenemos que hacer, es un rival (Motagua) muy difícil y hoy lo demostró con 10 hombres porque no estuvo medio complicado con centros. Pero son los momentos, lo importante no es ganar sino ser campeón”, dijo Troglio.