Troglio sorprende en conferencia y afirma que futbolista del Olimpia “es el mejor jugador hondureño, pero lejos”

Valoraciones del juego ante UPN

“Contento, creo que se complicó un poco con la única llegada que tuvieron y que fue gol. Nosotros habíamos errado unas situaciones y los dejamos con vida, incluso pegaron una en el travesaño que nos pudo haber complicado. Pero en líneas generales pues jugamos bien y ampliamos al final. La victoria es buena porque vencimos a un rival que venía en alza”.

Romperá su propio récord, ¿cómo cerrará el torneo Olimpia?

“Es claro que nosotros mismos nos hemos comprado un tema más, debido a que nosotros estábamos rompiendo nuestro propio récord y este tema hace que cada partido sea incómodo porque empezar perdiendo es difícil y esto hace que la presión sea mucho más.

“También esto es bueno porque no nos relaja y esto te permite seguir activo para que logremos este nuevo récord. Hoy me interesa el récord, pero lo que más me interesa es ser campeón y vamos a ver qué pasa”.