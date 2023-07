Troglio confirma el único fichaje que haría Olimpia y habla de su contrato: “Tenemos un gran plantel para afrontar lo que se viene”

“Con las expectativas de siempre, ganar los torneos locales, las mismas obligaciones del campeonato pasado, la obligación de los tres torneos que vamos a jugar en el año, tenemos la misma idea, no salirnos de nuestro libreto. No esperamos ninguna incorporación, lo hablamos con la directiva, salvo de lo de Chirinos que está en espera, tenemos un gran plantel para afrontar lo que se viene sin necesidad de traer jugadores. Lo de Chirinos sería un caso especial por lo que significa para nosotros y para el club”.

Vacaciones

“Yo cada vez que arranco una pretemporada, la arranco igual. Yo respiro fútbol, pero es la primera vez que estuve un mes (libre), compartí con mi familia y visité a mis amigos. Si estoy acá es porque amo lo que hago, encontré un lugar donde me siento cómodo, si no estuviera en mi casa. Necesito esto para que mi motor siga funcionando”.

Contrato

“Yo tengo contrato con Olimpia de un año más, de palabra, pero no he firmado todavía. Yo les di mi palabra. Me llamaron algunos equipos de Argentina interesados, pero les dije que yo les di mi palabra (a Olimpia)”.

Plantel

“En cuanto a los jugadores que están acá, ya están, salvo que alguno me pida que quiere irse para tener minutos en otro lugar. Me gustaría contar con (André) Orellana, pero no sé cómo está la situación, no sé cómo están los papeles con el tema de Marathón, pero me gustaría contar con Orellana. Lo que hablé con el presidente antes de que Chirinos decida volver, es que yo estaba conforme con lo que yo tenía”.