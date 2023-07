Troglio lo revela: fichajes en Olimpia, responde al equipazo que armó Motagua y, ¿tomará el banquillo de la Selección de Honduras?

Así mismo confirmó que no esperan tener contrataciones para este semestre, a excepción de que Michael Chirinos no cierre nada en el extranjero.

Yo diría que ganamos a nivel local y ganamos a nivel internacional, porque claramente que, a nivel internacional, hemos competido en Champions y Concacaf League que ya hemos ganado una, la otra nos quedamos en semifinales y estuvo aquella del caso de Surinam donde nos descalificaron. A nivel local tratamos de hacer lo mismo que hacemos a nivel internacional y creo que sacamos una diferencia desde ahí, no tan grande, pero diferencia. Parece fácil salir campeón, pero te aseguro que no es nada fácil.

Olimpia es el único equipo del torneo que no ha presentado altas ¿realizarán al menos una?

Yo estoy conforme con el plantel que tengo, no se me ha ido ninguno, ¿cómo no voy a estar bien con un plantel que me sacó campeón de Liga Nacional y campeón de Concacaf? Además, le ganó al Atlas 4-1. Yo por ahora al equipo no le pedí nada, solo estamos viendo a ver qué pasa con Michael Chirinos, que si él no consigue una oportunidad fuera sería la única opción que tenemos.

¿Entonces confía en plenitud del equipo que tiene?

Yo siempre confío, a veces hemos contratado igual a lo largo de estos cuatro años y hemos ido armando una base fuerte. Hemos salido campeones con distintos módulos y jugadores, ahora nadie se ha ido y existe la enorme posibilidad que sigan los mismos.

¿Le preocupa el caso de Motagua que se está armando hasta los dientes para destronar al Olimpia?

A mí honestamente no me preocupa cómo se arman los demás equipos, a mí me preocupa como entrenamos y trabajamos nosotros. Tenemos bien claro lo que queremos, sí sabemos qué hace un tiempo cuando yo llegué aquí, era un poquito simpático porque no me metía con los demás clubes y ganamos un título, pero hoy el hecho de ganar seis títulos seguidos hace que ya no te quieran tanto y que todos los equipos se preparen para ganarte, tiene que ser así. Eso es muy bueno para la liga hondureña que esto pase, me parece excelente que los equipos se estén reforzando y después veremos quién tiene la derecha.