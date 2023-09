Así se vivió el minuto a minuto de la fecha 7: Real Sociedad sorprendió a Real España en Tocoa, empate de Olimpia y triunfo de Motagua

MINUTO 70: GOOOOOOOOOOOOOL de Real Sociedad, grave error en la salida de Real España, Rony Martínez habilitó a Shalton Arzú y este no perdonó. 2-1 gana el equipo de Tocoa.

5:12 pm: Bienvenidos al minuto a minuto de los partidos entre UPNFM vs Olimpia, Motagua vs Olancho FC y Real Sociedad vs Real España correspondiente a la jornada 7 de la Liga Nacional.