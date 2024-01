Luis Cruz denuncia los millones que le deben por la venta de Palma y se refiere a la crisis del Vida: “Todo fue una mie***”

El presidente ha convocado a todos los miembros de la institución, jugadores y cuerpo técnico para iniciar la pretemporada este sábado 6 de enero. Cruz respondió a los reclamos de descuido a la institución debido a su ausencia en el país.

“Mis responsabilidades con mi empresa no me permiten estar todo el tiempo acá, tengo que atender siete edificios. Debo dedicarle tiempo al equipo, aunque no estaré involucrado físicamente siempre, pues no puedo vivir del Vida porque no me genera un centavo de ingresos”.

“Durante el torneo pasado tuvimos nueve déficit (de taquilla), tengo que trabajar para pagar una planilla de 80 mil dólares mensuales”, contestó el propietario del club ceibeño.