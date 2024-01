Alex López se despide del Alajuelense y futbolista pide que fiche por Olimpia: “Ha llegado el momento de cerrar un ciclo”

- EL ADIÓS DEFINITIVO -

Gracias por todo LDA. Desde el primer día que llegué hasta el último disfruté estar en esta institución. Solo tengo sentimientos de enorme agradecimiento para este club, para esta afición y esta ciudad.

Solo puedo dar las gracias a todos ellos por el cariño y afecto que he recibido. Sin embargo, creo que ha llegado el momento de cerrar un ciclo.

Han sido seis años de buenos y no tan buenos momentos, pero sé muy bien que no podré olvidar jamás que aquí he disfrutado del fútbol de una manera única. He tenido en el campo y en el camerino a unos compañeros fabulosos, he sentido el calor de una afición increíble

La Liga Deportiva Alajuelense ha conquistado mi corazón, y el de mi familia, y por eso más que nunca quiero decir gracias. Gracias al club, al Presidente, a los directivos, a los departamentos de comunicación, a mis compañeros, a todos los técnicos, médicos, físicos, utileros y trabajadores increíbles que hacen que todo funcione y que están pendientes de cada detalle incansablemente. Mi respeto y mi reconocimiento para todos ellos. Gracias por todo.