¿Volverá a Liga Nacional? Primi Maradiaga condiciona: “Mientras no se respete la proyección del técnico local será difícil”

El estratega de 68 años comentó que no está de acuerdo con las actitudes de los dirigentes de los clubes que se entrometen en su planificación como técnico.

Cinco meses duró el entrenador Ramón Primitivo Maradiaga en su último trabajo en el banquillo del Achuapa de Guatemala , y aún así, no regresaría a la Liga Nacional hasta que las condiciones cambien.

“Volveré siempre que haya intención de respetar parámetros y estamentos, si me asignan una posición es para cumplirla, no como me sucedió en Guatemala y así es imposible”, detalló a TVC el DT Primi que solo dirigió 16 partidos con el equipo chapín donde salió tras sufrir una durísima goleada de 6-1 ante Antigua.