Will Barahona se ha dedicado al mundo de las redes sociales, tiene sus seguidores establecidos y fue encontrado por DIEZ en la sede de la Máquina a vísperas de la primera batalla contra Olimpia de hoy en el estadio Morazán (8:00 pm).

"El equipo ha hecho méritos para estar en la fiesta grande, creo que ante Motagua lo demostró en un partidazo, lamentando las fallas, las broncas y ausencias, que es tema importante. Tenemos gran equipo y lo vamos a demostrar el jueves", afirmó Will Barahona.

Y agregó: "He dicho en mis live que nos vamos a enfrentar al equipo más ganador de la historia, los jugadores están haciendo todo para sacar la grandeza, nosotros sacando un buen resultado en la ida se concreta la hazaña en Tegucigalpa".

Para Real España el camino ha sido pesado desde su última corona en 2017. "El cuerpo técnico debe hacer una gran labor, más de 8 años sin títulos, es importante los consejos, trabajos, y que una final no se juega todos los días".

La gloria para Real España pasa primero en San Pedro Sula: "la localía es muy importante, a cualquier jugador que viste esta camisa ver el estadio que estará pintado de negro y amarilla. Esto es de güevos".

A raíz que algún sector de aficionados mencionó que el precio de la boletería quedó muy alto, el exjugador afirmó que: "Si la gente lo mira caro, que no vaya... Nadie les está poniendo un puñal. Si vas a ver a alguien que no canta (haciendo referencia a Bad Bunny) déjate de lloriqueos, vas a ver a Real España y andá alentando al equipo que te necesita".

Para el exjugador estos momentos son únicos y no les debe ganar el nerviosismo: "las horas previas es una tensión, nerviosismo, el que dice que no siente nervios está muerto, por ahí la familia te pone más nervioso".

"Nos decíamos tantas cosas, nos motivamos. Ver a la familia en el estadio, una copa en el currículum, todo eso lo hablamos... Jugábamos billar, cartas, dominó para motivarnos... Pero sobra y basta cuando ya estás en el estadio".

Barahona no tiene a un futbolista en específico siendo la gran figura de la Máquina, confía en la unidad. "el protagonista será el jugador, si lo hacen como ante Motagua... Pero a Olimpia no le puedes dar espacio, puede ser un partido redondo. Soy mala cábala, soy un gato negro, no iré al estadio, estaré con un pollo con tajadas viéndolo desde la casa apoyando al aurinegro".