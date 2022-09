Wisdom Quaye explota en redes sociales tras salir a la luz el castigo de FIFA: “Resulta que ahora soy drogadicto”

Dios sabe por qué pasan las cosas y todo lo dejo en sus manos. Me considero un guerrero, luchador que no se arruga ante nada y a la vez muy perseverante.

Esto no me hará flaquear ni dudar de mi capacidad. Me toca masticar y tragar, pero el tiempo no se detiene y voy a volver a mucho mejor, más fuerte y más inteligente. Esto que me pasa hoy no se lo deseo a nadie.

¿CUÁNDO REGRESARÍA?

FIFA informó que Wisdom retornará al fútbol profesional hasta el 1 de agosto de 2023. El lateral derecho ya cumplió con siete meses del castigo, sin embargo, aún le falta 11 meses.