¡Ya era hora! Por fin hay fecha para iniciar el Torneo Reservas en Honduras, ¿cuántos equipos son? ¿cómo será el formato?

“Iniciar a la par del campeonato de primera sería lo correcto, pero lamentablemente algunos equipos ven el torneo como un gasto y no como una inversión. Si no fuera exigencia de FIFA, no hubiera reservas. Son muy pocos los clubes a los que les interesaría formar futbolistas, por eso es que se pierde mucho jugador”, se quejó Reinaldo Tilguaht, técnico del debutante Olancho FC.

La Liga Nacional se reunió finalmente el jueves 11 de agosto para determinar que el Torneo de Reservas arrancará el próximo 31 de agosto, a petición de los clubes afiliados a la Liga Nacional, que no se sentían listos para comenzar una semana antes, como se había propuesto en primera instancia.

Lo cierto es que ya hay fecha prevista para que se abra el telón de una obra que empezó en la temporada 2005/2006 y que en este cierre de 2022 tendrá su vigésima segunda edición. ¿Quién arrebatará el trono a Honduras Progreso?,¿o repetirá el ribereño?

LOS GRUPOS

ZON NORTE

EQUIPO ENTRENADOR

1 Real España Emilson Soto

2 Marathón Emil Martínez

3 Victoria Gil Rodríguez

4 Vida Júnior Izaguirre

5 Real Sociedad David Fúnez

ZONA CENTRO

EQUIPO ENTRENADOR

1 Olimpia Óscar “Cocli” Salgado

2 Motagua Ramón Romero

3 UPNFM Juan Flores

4 Honduras EP Ricardo “Charly” Zúniga

5 Olancho FC Reinaldo Tilguath

CAMPEONES DE RESERVAS



EQUIPO TÍTULOS

1 Olimpia 8

2 Vida 4

3 Real España 3

4 Motagua 3

5 Juticalpa 1

6 Marathón 1

7 Honduras Progreso 1

ASÍ LO VEN LOS PROTAGONISTAS:

“Si no fuera exigencia de FIFA no hubiera reservas, no les interesaría. Te lo apuesto. Son muy pocos los equipos que les interesaría formar. Por eso es que se pierde mucho jugador”.

Reinaldo Tilguath,

Técnico de OlanchoFC

“A veces no hay mucho apoyo, siento que no le ponen mucho interés al fútbol de reservas; no se dan cuenta que allí están las futuras generaciones”.

Marvin Maldonado,

Goleador del pasado Clausura

“Hay otros intereses en la estructuración del torneo, que no permite jugar como uno quiere. Desde hace mucho tiempo, ha habido una falta de valoración del potencial que hay en el fútbol menor a nivel nacional”.

Ramón Romero,

Técnico de Motagua