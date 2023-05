Yustin Arboleda luego de ser el “MVP” de la final Olimpia-Potros: “Me levanté con la corazonada de que iba a ser determinante”

La copa número 36 del Olimpia conquistada esta noche ante el Olancho FC no hubiera sido posible sin el espectacular doblete de cabezazos de Yustin Arboleda.

El ariete colombiano, quien este torneo perdió protagonismo a causa de las lesiones, ingresó de tiempo en la gran final y apareció cuando su equipo más lo necesitaba.

“El Parcero del Gol” marcó el empate 1-1 al minuto 63 y a los 83 parecía estarle dando la copa al Viejo León con un doblete de cabezazos que pusieron a festejar al pueblo olimpista.

No obstante, Henry “Cachita” Gómez y Kevin López alargaron esta historia que tuvo como desenlace el bicampeonato merengue, el cual tuvo como mayor héroe a un colombiano que se confesó después del silbatazo final.

“Hoy me levanté con esa corazonada de que iba a ser determinante, mi esposa me lo dijo también, amigos me escribieron y me dijeron que iba a entrar y ser determinante... al final gracias a Dios se pudo conseguir, lo más importante es que estamos bien y conseguimos el objetivo”, reveló Arboleda.