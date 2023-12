Yustin Arboleda, héroe de la final, reveló qué le dijo Troglio, su salto en el gol y ¿se acabó su contrato con Olimpia?

Bueno, voy por él porque es esa. Ya estábamos, creo que en tiempo extra y era poco lo que quedaba. Carlos me ve que estoy en el área. Bueno, trato de hacer un movimiento para soltar un poco la marca. Al final la pelota me llega. Puedo empalmarla bien y creo que se da un lindo gol para obtener el título.

Ayer el profe me dijo en la mañana que iba a jugar hoy de titular y la verdad que empieza uno a palpitar el partido, a visualizar. Me gusta mucho ver videos antes de los partidos. Yo creo que siempre sirven. Y bueno, prepararme mentalmente y físicamente.

Yo siempre lo he dicho, He tenido posibilidades de irme a otro lugar, a otro país, pero la verdad que creo que ese país me ha tratado muy bien, a mí y a mi familia. He logrado una estabilidad y yo creo que al final, yo siempre he dicho que mi familia está por encima de cualquier dinero, donde mi familia esté bien, yo voy a estar. Así que estoy contento por ello.

¿La selección?

No, el tema de la selección es algo que no me compete solamente a mí, la verdad.

1-0 abajo, ¿qué pasa por su cabeza en el primer tiempo?

La verdad que tranquilo, súper tranquilo, subimos, nosotros teníamos la convicción de que le íbamos a dar vuelta por lo que el equipo estaba generando, estábamos llegando, atacamos, yo creo que Motagua nos llegó dos veces en el primer tiempo.

En el segundo tiempo sí, la verdad que solamente la del palo de Jason Mejía y de ahí yo pienso que no.

Motagua nos llegó quizás hoy más que el partido anterior, pero pareciera que fuimos un desastre. Nosotros fuimos conscientes de que no jugamos quizás nuestro mejor partido en lo técnico, pero yo creo que ese equipo nunca dejó de correr, de meter y al final eso es súper importante para nosotros porque pudimos mantener el cero.

Histórico

Hoy sabíamos que iba a ser otra historia con nuestra gente, sabíamos que no había margen de error, era todo o nada y bueno, al final creo que conseguimos el objetivo.