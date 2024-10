Yustin Arboleda palpita el Honduras vs México y feliz de recibir su primera convocatoria: “no vengo a salvar ningún barco”

LA ENTREVISTA A YUSTIN ARBOLEDA

El resultado ante Motagua. “El resultado no sé si decir es justo, los dos equipos lo intentaron pero al final se da un empate y nosotros seguimos en la pelea”.

Sumar minutos es importante y su llamado a la H. “Es importante seguir sumando minutos, lo he manifestado anteriormente uno siempre quiere jugar, estar en la cancha, pero pasan situaciones como las lesiones, pero hoy me siento bien poco a poco seguramente sintiéndome mejor”

“En cuanto al tema de la Selección alegría total, es una bendición para mí, me siento honrado, Dios me trajo a esta tierra con un propósito y se van cumpliendo uno a uno. Feliz de poder portar la camiseta de la H para todo futbolista es un honor y un compromiso, hoy se me da la oportunidad en este microciclo”.

Al enterarse de la noticia. “Recién llegaba del entrenamiento a mi casa y fue mi esposa la que dio la noticia que había sido convocado a un microciclo, empecé a mirar las noticias, me escribieron la gente de la Federación, así que contento agradecido con Dios, con mucho compromiso. Sé de la responsabilidad que cargo sobre mis hombros poder ser seleccionado y trabajaremos para aportar a la Selección, ganarnos un puesto como un hondureño más que soy doy gracias a Dios por esa linda oportunidad”

Yustin Arboleda ¿el salvador de la H? “Yo no vengo a salvar ningún barco, vengo a aportar mi granito de arena. Soy un hondureño más, un jugador más, pienso lo contrario de lo que pueda decir mucha gente hay muy buenos delanteros, Choco Lozano, Rubilio, Róchez y hoy me toca sumarme y hay muchos más que seguramente más adelante van a tener la oportunidad, el que esté que pueda poner su gratino de arena al servicio de la Selección y del país para que se puedan cumplir los objetivos trazados”.

La ilusión en la convocatoria final ante México. “Sí, es el país que me ha dado una hija hondureña y ahora me toca devolverle al país todo lo que me ha dado, soy un agradecido, vamos a trabajar, aprovechar el microciclo ir conociendo los compañeros y esperemos en Dios que se pueda dar. La última palabra la tiene el profe”

La familia en Colombia. “Mi familia y amigos felices, muy orgullos de mÍ. Ellos saben todo lo que me ha costado, por allí uno escucha comentarios que hay que darle oportunidad a los jóvenes, a los nacidos en Honduras, la gente cree que venimos y no pasamos trabajo o necesidad. A mí me ha costado mucho estar aquí, mis comienzos fueron muy difíciles, lo que tengo hoy es gracias a Dios y por mi esfuerzo, nadie me ha regalado nada, me lo he ganado, a partir de este momento ya poner la mente en la Selección”.

Defender la camisa que no fuera de la Colombia. “No había escuchado nunca Honduras, por que en Sudamérica no se habla mucho de Centroamérica, solo por la cercanía con Panamá, pero obviamente en el fútbol se habla de la liga mexicana, la liga de Estados Unidos, al final todo sueño del futbolista es vestir la camiseta de la Selección y aprovecharé al máximo esta oportunidad”.

Celebración de los goles. “Si los goles son alegrías y más con la camisa de Honduras y eso ayuda a conseguir los objetivos lo podemos disfrutar bastante”.