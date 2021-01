Lisandro López anuncia su salida de Racing y tendría un acuerdo para llegar a la MLS

El referente y excapitán de Racing, el goleador Lisandro López, brindó este martes una conferencia de prensa para anunciar su salida del club de Avellaneda, luego de cinco años vistiendo la camiseta albiceleste en su segunda etapa con el equipo.

En medio de lágrimas, el atacante argentino expuso los motivos de su decisión de abandonar la institución donde surgió como jugador.

"Para mí no es un día triste. Me voy con tranquilidad y felicidad porque siempre dejé todo y porque pude volver acá para cumplir mi sueño y pude lograrlo. Este club me lo ha dado todo", aseguró visiblemente emocionado.

"Estoy acá para anunciar mi salida del club. Dar por terminada mi segunda etapa en la institución después de cinco años maravillosos con momentos espectaculares, otros no tan buenos. Es un momento donde hay un cansancio y un agotamiento físico, y sobre todo mental, he decidido terminar esta etapa en el club", argumentó.

No obstante, el futuro de Lisandro López ya tendría definido su destino y sería en la MLS, donde se reuniría con su compatriota Gabriel Heinze, que sería su entrenador en Atlanta United.

López sería una de las apuestas del cuadro estadounidense pese a sus 37 años de edad, pero por su liderazgo y experiencia contribuiría a potenciar la plantilla, firmando solo por la temporada 2021.

El veterano futbolista llegará a la Major League Soccer luego de haber conquistado la Superliga Argentina y el Trofeo de Campeones, ambos en 2019.