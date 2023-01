Carlos Vela dice que su retiro está muy cerca y que no se ve jugando con México para el Mundial de 2026

“Desde niño siempre jugué, mis hermanos jugaban, mi papá jugaba. Al final algo que se trae de la familia y que estaba ahí. Obviamente sí es un sueño y lo sigo diciendo, cada vez disfruto más porque veo el final más cerca y es cuando más valoras todos los detalles, todos los momentos y me encanta jugar, claro que me encanta jugar” declaró a TDN.

El mexicano Carlos Vela declaró que ya se acerca el momento de su retiro del fútbol profesional, y aseguró que todavía no tiene una fecha plasmada para retirarse, pero que le queda muy poco en las canchas.

El delantero explicó que el cuerpo también es factor principal para tomar ese tipo de decisiones: “Ya sabes que cada año ahora puede ser el último. Al final hay que ver cómo está el cuerpo, cómo está la mente”.

Sin embargo, el jugador del LAFC dice sentirse apto para seguir demostrando que está al máximo nivel, pero que no se ve jugando para el año 2026, eso descarta poder jugar el próximo Mundial con México.

Carlos Vela también mencionó que después de su retiro no se ve vinculado a este deporte: “De momento, al día de hoy, el fútbol de momento fuera, sí. Obviamente en unos años puede cambiar, nunca hay que crear puertas, nunca hay que decir que no voy a hacer algo, pero si hoy tuviera que tomar la decisión no sería ni entrenador ni nada que tuviera que ver con el fútbol”, comentó.