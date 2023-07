“Qué vergüenza”: Capitán de Cruz Azul explota contra Said Martínez por la falta de Messi y Fernando Palomo le responde

El astro argentino definió el encuentro con un gran lanzamiento, tras una falta muy cuestionada que sancionó el árbitro hondureño Said Martínez. Para el colegiado no hubo dudas sobre la infracción que sufrió Leo y este no perdonó para clavar su disparo al ángulo.

Uno de los que salió molesto fue Carlos Salcedo, capitán de Cruz Azul, que expresó su disgusto en redes sociales por el trabajo del silbante catracho.

Para el defensor nunca existió falta contra Messi: “Qué vergüenza lo de los árbitros. Dice que fue falta de nuestro #5 y aquí está claro que ni falta. O se usa el VAR en todo o que no se use. Sé que somos seres humanos, pero ahora ya tienen una herramienta más para que no sucedan estas cosas. Aparte se pasó más del tiempo agregado”.