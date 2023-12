David Beckham, sorprendido con el consejo que Messi le dio al hondureño David Ruiz en el Inter Miami

Curiosamente, David Beckham afirma que la anécdota que más le ha sorprendido hasta ahora, fue la ocasión en que Messi le dijo a uno de sus compañeros que corriera menos en los partidos.

“Una de las mejores anécdotas que he escuchado decir a uno de nuestros chicos de la academia es en una entrevista, que le preguntaron: ‘¿Leo te ha dado algún consejo desde que llegó?’ Y el consejo fue ‘caminá más’”, afirmó el Spice Boy.

“Camina más en el juego. Porque ves más. Eso es lo que hace grande a Leo”, aseguró David Beckham.

Curiosamente esta anécdota está relacionada con el hondureño David Ruiz, compañero de Messi en el Inter Miami.

En una entrevista contó el consejo que le dio Lionel Messi.

“Una cosa que Messi me dijo es que me quede quieto más. Quieres correr a por cada balón, buscar espacio para tenerlo más, pero me ha dicho que me quede quieto en mi posición y el balón me llegará. Lo probé y se salió. Fui más paciente”, dijo David Ruiz.