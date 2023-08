Hondureño David Ruiz reacciona tras golear junto a Messi en el Inter Miami: “Hemos cambiado la mentalidad”

“Todos hemos cambiado la mentalidad. Ahora cada torneo que jugamos iremos a buscar el título. Los refuerzos que han venido han sido muy buenas personas que nos han ayudado y motivado para ser mejor cada día”, admitió quien suma dos goles, una asistencia y 17 partidos con Inter Miami.

Ruiz se desarrolla en la misma posición que el volante mixto Sergio Busquets. “Ellos me han ayudado mucho como en lo táctico, el cómo pararme y moverme. Me dicen que juegue más parado y no me esté moviendo mucho, aunque uno como joven siempre quería ir a todas”, mencionó el legionario.

David Ruiz ha jugado en cinco de los seis partidos de la Leagues Cup, cuya final se disputará el sábado 19 de agosto. Si entre a Monterrey o Nashville SC, el seleccionado nacional admite que quiere enfrentar al club que les otorgue la localía en el duelo por el título.

“Monterrey porque es en casa”, culminó el hondureño en su entrevista.