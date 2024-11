Una estrella del Inter Miami se encaró con el árbitro tras la eliminación: “Eres un cag**, eres un cag**”

Luego, el futbolista habló en zona mixta de la eliminación del Inter Miami y cuestionó el formato de la MLS, que en este caso deja fuera al mejor club de la campaña regular. No se refirió a su cruce con el silbante.

“Eres un cagón, eres un cagón...”, le gritó Jordi Alba , quien consideró que el arbitraje de Lukasz Szpala no estuvo a la altura frente al Atlanta .

“Hemos sido el equipo más regular, batiendo el récord de puntos, pero lo que queríamos era ganar este playoff. No voy a ser yo el que ahora vaya a cambiar el formato, pero me parece un poco injusto. Lleva muchos años haciéndose así, está claro. Pero si me preguntas, creo que tendría que ser campeón de una conferencia contra el campeón de la otra”, comentó Alba.

Después reconoció el trabajo del Atlanta United: “Felicitar al equipo rival, que ha competido muy bien contra nosotros, ya sabíamos de sus armas. El portero (Brad Guzan) ha estado espectacular, nos lo ha parado todo y y claramente ha sido el que ha marcado la eliminatoria. Nosotros hemos hecho cosas bien, pero también otras mal”.

“Es un día complicado, no esperábamos esto. Para mí es un palo. Hay que valorar todo, pero desde dentro creo que nos ha faltado más acierto y tener más control sobre sus contras. Hemos merecido más goles en los tres partidos, sobre todo en el segundo y en el tercero”, cerró el español.