Inter Miami y Messi sufren; Nashville de Andy Najar y Acosta celebra: así van las tablas de posiciones de la MLS

A media hora del final, un doble remate del Inter Miami desbaratado por el guardameta rival, seguido de un remate de tacón del Austin en el área pequeña que no encontró portería, instantes antes de una jugada individual de Messi, que recortó a tres rivales antes de estrellar su remate en el portero, fue muestra de ello.Con el Inter Miami en modo asedio buscando el empate llegó el segundo tanto en el 81, a botas de Luis Suárez, quien había ingresado ocho minutos antes como suplente. Un córner botado por Mateo Silvetti fue prolongado al segundo palo por Germán Berterame y el uruguayo remató a bocajarro sin oposición.Suárez estuvo a punto de vestirse de héroe cuando empujó a la red en el 90 el rechace de una falta lanzada por Messi que impactó en la cruceta, pero su posición adelantada dejó al Inter sin completar la fiesta en su nuevo hogar.Este resultado deja cuarto al <b>Inter Miami </b>en el Este, con 11 puntos, mientras que el <b>Austin FC </b>es décimo en el Oeste con 6 unidades.